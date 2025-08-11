¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÅ²¬»Ô¤ÇÅÝÌÚ »ÔÆ»¤Õ¤µ¤¬¤ì6À¤ÂÓ¤¬¸ÉÎ©¤« ÄäÅÅ¤âÈ¯À¸¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¡Ë
11Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è´Ý»Ò¤Î»ÔÆ»¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì6À¤ÂÓ¤Û¤É¤Î½»Ì±¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÝÌÚ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è´Ý»Ò¤Î»ÔÆ»¤Ç11Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³Â¦¤Î¼ÐÌÌ¤«¤éÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¡¢Æ»¤ò´°Á´¤ËºÉ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÝÌÚ¸½¾ì¤ÎÀè¤Ë¤Ï6À¤ÂÓ¤Û¤É¤ÎÌ±²È¤¬¤¢¤ê¡¢ÄäÅÅ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
