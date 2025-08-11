¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£²¡ó¹â¤ÇÈ¿È¯¡¢·úºà¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÇã¤¤
¡¡½µÌÀ¤±£±£±Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£·¡¥£¹£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£²£´£¹£°£¶¡¥£¸£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤Ï£·¡¥£²£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£¸£¸£¸£¸¡¥£°£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾®Éý¤ËÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£°£°£¹²¯£±£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£³Ãû£·£·£²£¹²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¸Æü¤Ï£²£°£¶£·²¯£±£¹£¹£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡³°Éô´Ä¶¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Åì²¤ÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿¡£¥Ü¥¦¥Þ¥óÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËÉûµÄÄ¹¤Ï£¹Æü¡¢Ç¯Æâ¤Ë£³²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ï£±£µÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âº¬¶¯¤¤¡£Âç¼ê¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÄÉ²Ã¤Î·Êµ¤ÂÐºö¤ÇÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì·üÇ°¤Ê¤É¤¬½Å¤·¤À¡£Àè½µËö£¹Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊª²ÁÅý·×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç²£¤Ð¤¤¡ÊÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£±¡ó¡Ë¡¢À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³¡¥£¶¡ó¡ÊÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³¡¥£³¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ì´ËÏÂ¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¾õ¶·¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Å£Í£Ó¡Ë¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¹â¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡Ê£Ð£Ö¡ËÍÑ¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿®µÁ¸÷Ç½£È£Ä¡Ê£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó¹â¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê£¶£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢·úºà¤¬¹â¤¤¡£Ãæ¹ñÀ¾Éô¿åÅ¥¡Ê£²£²£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¡¢°Âµ«³¤Íæ¿åÅ¥¡Ê£¹£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¡¢²Ú½á·úºà²Êµ»£È£Ä¡Ê£±£³£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢ËÌµþ¶â¶ù½¸ÃÄ¡Ê£²£°£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£Åö¶É¤¬¡ÖÆâ´¬¡×¡ÊÉÔÌÓ¤Ê²áÅö¶¥Áè¡ËÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¥À¥à¹©»ö¤ÇÆÃ¼û¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬²þ¤á¤ÆºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à´ØÏ¢³ô¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹¾À¾¥«¥óË¯¥ê¶È½¸ÃÄ¡Ê£±£·£·£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²£°¡¥£¹¡ó¹â¡¢Å·ÀÆ¥ê¶È¡Ê£¹£¶£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¸¡¥£²¡ó¹â¡¢Ç«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£Ã£Á£Ô£Ì¡§£³£·£µ£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡££Ã£Á£Ô£Ì¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¹¾À¾¾Ê¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¹Û»³¤ÇºÎ¹Ûµö²Ä¾Ú¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤º¡¢À¸»º¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¥«·îÄä»ß¤¹¤ë¤â¤è¤¦¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÁê¾ì¤¬ÂçÉý¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºàÎÁ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎ¹Ûµö²Ä¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Åö¶É¤¬²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÀ§Àµ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£°¡ó¡¢ÀÖÊöµÈÎ´²«¶â¹Û¶È¡Ê£¶£¶£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¹¡ó¡¢¾·¶â¹Û¶È¡Ê£±£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó¡¢Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£³£´¡ó¹â¤Î£³£¶£´£·¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£°åÌô¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¡¢ÁÇºà¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¸ø±×¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢±¿Í¢¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡³°Éô´Ä¶¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Åì²¤ÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿¡£¥Ü¥¦¥Þ¥óÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËÉûµÄÄ¹¤Ï£¹Æü¡¢Ç¯Æâ¤Ë£³²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ï£±£µÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âº¬¶¯¤¤¡£Âç¼ê¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÄÉ²Ã¤Î·Êµ¤ÂÐºö¤ÇÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì·üÇ°¤Ê¤É¤¬½Å¤·¤À¡£Àè½µËö£¹Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊª²ÁÅý·×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç²£¤Ð¤¤¡ÊÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£±¡ó¡Ë¡¢À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³¡¥£¶¡ó¡ÊÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³¡¥£³¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ì´ËÏÂ¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¾õ¶·¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Å£Í£Ó¡Ë¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¹â¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡Ê£Ð£Ö¡ËÍÑ¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿®µÁ¸÷Ç½£È£Ä¡Ê£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó¹â¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê£¶£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢·úºà¤¬¹â¤¤¡£Ãæ¹ñÀ¾Éô¿åÅ¥¡Ê£²£²£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¡¢°Âµ«³¤Íæ¿åÅ¥¡Ê£¹£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¡¢²Ú½á·úºà²Êµ»£È£Ä¡Ê£±£³£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢ËÌµþ¶â¶ù½¸ÃÄ¡Ê£²£°£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£Åö¶É¤¬¡ÖÆâ´¬¡×¡ÊÉÔÌÓ¤Ê²áÅö¶¥Áè¡ËÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¥À¥à¹©»ö¤ÇÆÃ¼û¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬²þ¤á¤ÆºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à´ØÏ¢³ô¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹¾À¾¥«¥óË¯¥ê¶È½¸ÃÄ¡Ê£±£·£·£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²£°¡¥£¹¡ó¹â¡¢Å·ÀÆ¥ê¶È¡Ê£¹£¶£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¸¡¥£²¡ó¹â¡¢Ç«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£Ã£Á£Ô£Ì¡§£³£·£µ£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡££Ã£Á£Ô£Ì¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¹¾À¾¾Ê¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¹Û»³¤ÇºÎ¹Ûµö²Ä¾Ú¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤º¡¢À¸»º¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¥«·îÄä»ß¤¹¤ë¤â¤è¤¦¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÁê¾ì¤¬ÂçÉý¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºàÎÁ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎ¹Ûµö²Ä¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Åö¶É¤¬²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÀ§Àµ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£°¡ó¡¢ÀÖÊöµÈÎ´²«¶â¹Û¶È¡Ê£¶£¶£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¹¡ó¡¢¾·¶â¹Û¶È¡Ê£±£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó¡¢Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£³£´¡ó¹â¤Î£³£¶£´£·¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£°åÌô¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¡¢ÁÇºà¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¸ø±×¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢±¿Í¢¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë