松屋の”グリーンカレー”がクセになる♡この夏の新定番メニュー

暑さが続くこの季節、食欲が落ちがちな方にこそおすすめしたいのが、松屋から登場した「ドライグリーンカレー」。スパイシーな香りとコク深い味わいがクセになる一皿は、エスニックな雰囲気をまといながらも、日本の夏にぴったりの食べやすさ。ライスの量も無料で選べるので、しっかり食べたい日にもぴったり。ひとくちで広がる夏の刺激を、ぜひ体験してみて♪

一皿で2つの味わいを楽しめる贅沢カレー

ドライグリーンカレー

価格：830円(税込)

「ドライグリーンカレー」は、香ばしい豚ひき肉とまろやかなココナッツグリーンカレーが一皿に盛られた新感覚カレー。

ドライ部分とスープ部分で異なる味と食感が楽しめ、スプーンを動かすたびに新しいおいしさに出会えるのが魅力です。

暑い日にこそ食べたいピリッとスパイシーな香りと、コクのあるソースの組み合わせに、心も身体もリフレッシュ♡

ザ・プリンス パークタワー東京で楽しむ大人ハロウィーンアフタヌーンティー

嬉しい選べるセットと無料ライス大盛♡

定番の「ドライグリーンカレー」に加え、「野菜セット」や「ソーセージポテサラ」などバリエーションも豊富。

食べ応えや栄養バランスを考えて選べるのが嬉しいポイントです♪さらに、ライスの大盛や特盛が無料で変更できるのも松屋ならでは。

テイクアウトもOKなので、おうちでゆっくり味わいたい方にもぴったりです。

夏にぴったりの松屋グリーンカレー、要チェック♡

エスニックな香りと日本人好みのまろやかさが絶妙にマッチした「ドライグリーンカレー」は、松屋の新たな夏の顔。ちょっぴり刺激が欲しい時、元気をチャージしたい時にぴったりな一皿です。

お得なクーポン配信やモバイルオーダーも便利に使えるから、暑い日のお出かけにもぴったり♡数量限定ではないけれど、人気メニューになる予感。

気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪