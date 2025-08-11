松屋の”グリーンカレー”がクセになる♡この夏の新定番メニュー
暑さが続くこの季節、食欲が落ちがちな方にこそおすすめしたいのが、松屋から登場した「ドライグリーンカレー」。スパイシーな香りとコク深い味わいがクセになる一皿は、エスニックな雰囲気をまといながらも、日本の夏にぴったりの食べやすさ。ライスの量も無料で選べるので、しっかり食べたい日にもぴったり。ひとくちで広がる夏の刺激を、ぜひ体験してみて♪
一皿で2つの味わいを楽しめる贅沢カレー
ドライグリーンカレー
価格：830円(税込)
「ドライグリーンカレー」は、香ばしい豚ひき肉とまろやかなココナッツグリーンカレーが一皿に盛られた新感覚カレー。
ドライ部分とスープ部分で異なる味と食感が楽しめ、スプーンを動かすたびに新しいおいしさに出会えるのが魅力です。
暑い日にこそ食べたいピリッとスパイシーな香りと、コクのあるソースの組み合わせに、心も身体もリフレッシュ♡
嬉しい選べるセットと無料ライス大盛♡
定番の「ドライグリーンカレー」に加え、「野菜セット」や「ソーセージポテサラ」などバリエーションも豊富。
食べ応えや栄養バランスを考えて選べるのが嬉しいポイントです♪さらに、ライスの大盛や特盛が無料で変更できるのも松屋ならでは。
テイクアウトもOKなので、おうちでゆっくり味わいたい方にもぴったりです。
夏にぴったりの松屋グリーンカレー、要チェック♡
エスニックな香りと日本人好みのまろやかさが絶妙にマッチした「ドライグリーンカレー」は、松屋の新たな夏の顔。ちょっぴり刺激が欲しい時、元気をチャージしたい時にぴったりな一皿です。
お得なクーポン配信やモバイルオーダーも便利に使えるから、暑い日のお出かけにもぴったり♡数量限定ではないけれど、人気メニューになる予感。
気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪