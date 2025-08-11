¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ëà¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥Èáµ¬À©¤Î»ýÏÀ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈ¿¾Ê¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Çä¤êÊý¤ËÍê¤ê²á¤®¡×¡Ö°ãË¡À¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤ÎÀ¼
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Î·ï¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬X¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÈÅ¾ÇäÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¤Ë¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Îµ¬À©¤â¸·¤·¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥á¥ë¥«¥êÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬ÉáÄÌ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤¿¤¯¤µ¤ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Switch2¤Î»þ¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ËèÅÙµ¬À©¤¬´Å¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê½é¼ê¤«¤éÂÐºö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¨¥¢¥«ban¤Ê¤É³Î¼Â¤ÊÅ¾Çä¥ä¡¼ÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü¤Î»þ¤ÎÈ¿¾Ê¤¬¡¢²¿¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¯¥É¤Ï¤½¤¦¸À¤¦Çä¤êÊý¤ËÍê¤ê²á¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Îµ¬À©¤Ï°ãË¡À¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÂ¨¥¢¥«BAN¤·¤Æ¤âÊÌ¥¢¥«¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï8Æü¤«¤é¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë9Æü¤«¤é11Æü¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¸ÂÄê¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¯ÇäÅöÆü¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¹ØÆþµÒ¤¬»¦Åþ¡£SNS¤Ç¤Ï¥«¡¼¥É¤À¤±¤òÈ´¤¤¤Æ¾¦ÉÊ¤òÅ¹ÊÞ¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¹Ô°Ù¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÊÔ½¸Éô¤¬11Æü¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ô½ÐÉÊ¡£Ãæ¤Ë¤Ï10¥»¥Ã¥È2Ëü°Ê¾å¤Î¹âÃÍ¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£