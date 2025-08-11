元保険会社勤務の女装家、肉乃小路ニクヨが11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚について言及した。

白のノースリーブで出演した肉乃小路はカズレーザーと番組共演があったという。「『美しいものが好き』って言ってて、え、私チャンスがあるんじゃないかな？って。好意的にずっと見つめていたんですけど、全然目を合わせてくれなかった」と明かした。

この日、月曜コメンテーターのマツコ・デラックスが前週に続き2週連続で欠席。番組冒頭、MCの元ニッポン放送アナウンサー垣花正が「マツコさんがですね。お仕事で羽田空港に向かった際に腰をやっちゃったということらしいんで。動けなくなくなったのでお休みと」と説明し、肉乃小路とダイアナ・エクストラバガンザが代役で出席した。

肉乃小路は、渋谷教育学園幕張高を経て、慶大総合政策学部を卒業。大学在学中から女装家、ドラァグクイーンとしての活動を始めた。大学卒業後は証券会社、銀行、保険会社などに勤務経験がある。