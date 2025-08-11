夏に行きたい「岡山県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 「蒜山高原・蒜山ジャージーランド」周辺ルートを抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月23〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「中国・四国地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「岡山県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
回答者からは、「リフレッシュできる最高のルートです。家族連れにもカップルにもおすすめで、夏の避暑地として理想的です」（40代女性／滋賀県）、「蒜山ジャージーランドのひまわりが印象に残っており、夏にぴったりだと思いました」（30代女性／広島県）、「蒜山は以前行ったことがありますが、緑がすごく綺麗な印象でした。また癒されに行きたいです」（30代女性／広島県）、「蒜山の雄大な山の景観を楽しめる。ジンギスカンや美味しいソフトクリームなどもあり、ファミリー層にもおすすめ」（50代女性／広島県）などの声がありました。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：蒜山高原・蒜山ジャージーランド周辺ルート／48票標高500〜600mに位置する西日本屈指の高原リゾート「蒜山（ひるぜん）高原」。爽やかな高原の風を感じる避暑地としても人気のスポットです。ジャージー牛が放牧され、牧歌的な光景や蒜山ジャージー100％のソフトクリームが人気の「ひるぜんジャージーランド」のほか、ワイナリーやキャンプ場、アミューズメントパークなどの観光スポットが点在し、乗馬やバーベキューなど家族やグループで楽しめるアクティビティが充実しています。
1位：鷲羽山スカイライン（瀬戸大橋・児島湾パノラマ）／100票倉敷市を走る全長18.5kmのドライブコース「鷲羽山（わしゅうざん）スカイライン」。瀬戸内海や日本有数の工業地帯・水島コンビナートの夜景が眼下に広がり、「夜景100選」や「日本夜景遺産」にも選ばれています。工業地帯を一望できる「水島展望台」、瀬戸内海や瀬戸大橋を望む鷲羽山山頂の「鷲羽山展望台」などの眺望スポットのほか、スリル満点のアトラクションが人気のテーマパーク「鷲羽山ハイランド」など、観光スポットが点在しています。
回答者からは、「瀬戸内海の美しい海と島々が広がり、特に夏の青空と海の色が絶妙だから」（30代女性／東京都）、「岡山と言えばブラジリアンパーク鷲羽山ハイランドなので、そこも行けるなら」（40代男性／大阪府）、「瀬戸大橋を見下ろしながら、鷲羽山スカイラインを走るコースです。時間によってはきれいな夕陽を見ることができます。絶景のドライブコースです」（60代男性／新潟県）、「児島の町並みから瀬戸内海までの眺めが楽しめ、そして道が下り始めると正面に瀬戸大橋が見えてくる景色抜群のコースで、夏のドライブには最適だと思うから」（60代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
