¡ÖÀïÁè¤¬º£¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×³¨ËÜ¤È²»³Ú¤ÇÀïÁè¤Îµ²±¤Ê¤É¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¡Ú²¬»³¡Û
8·î15Æü¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤Ê¤É¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³¨ËÜ¤È²»³Ú¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³»ÔÅì¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÀïÁèÃæ¡¢Éð´ï¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ÏìÔÂô¤Ê¤ó¤¸¤ã¡×
ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤ª¤«¤ä¤Þ¥³ー¥×¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ä¡¢¥Õ¥ëー¥È±éÁÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¡¢ÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤¬º£¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤Î¡ËÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¥³ー¥×²¬»³Åì¥¨¥ê¥¢¡¡¼ÆÅÄÌÚ¼Â»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤ª¤«¤ä¤Þ¥³ー¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÀïÁè¤ä¸¶Çú¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤º¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£