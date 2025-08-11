¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦³¤Ï·¸¶Í¥¹á¥¢¥Ê¡¢ÀäÂÐÎÎ°è¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥é¤Ã¤ÈÈþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³¤Ï·¸¶Í¥¹á¤¬10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤Ï·¸¶Í¥¹á¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡³¤Ï·¸¶¤¬¥´¥ë¥Õ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¸¤¤Î·Á¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç³¤Ï·¸¶¤Ï¡ÖÉ÷¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¤È¡¼¤Ã¤Æ¤â½ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÈþµÓ¤ââÁ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥é¤Ã¤ÈÈþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤µÓÄ¹¤Ã!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³¤Ï·¸¶Í¥¹á¡Ê¤¨¤Ó¤Ï¤é ¤æ¤¦¤«¡Ë
1994Ç¯4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2017Ç¯4·î¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È!onTVer¡Ù¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥óTODAY¡Ù¡ØFNN Live News ¦Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
