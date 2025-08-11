「ベッカムみたいなクロス」英２部開幕戦で27歳日本人が決勝点演出！ 後半ATの絶妙アシストに反響「DFはノーチャンス」
瀬古樹が所属するストークは現地８月９日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の開幕節でダービー・カウンティとホームで対戦。３−１の勝利を飾った。
この試合に84分から途中出場を果たした瀬古は１−１で迎えた90＋５分、右サイドでボールを受けると、ゴール前に絶妙なアーリークロスを供給。味方の勝ち越しゴールをアシストしてみせた。
大仕事をやってのけた27歳の日本人MFに対して地元メディア『Stoke onTrent Live』は、採点記事で「７点」を付与。次のように賛辞を贈っている。
「（プレシーズンマッチの）バーンリー戦での活躍を考えると、彼に先発出場する資格があったと主張する人もいるだろう。アディショナルタイムタイムに素晴らしいクロスで決勝点をお膳立てした」
また、SNS上では、「ベッカムみたいなクロス」「いい弾道とボールスピード」「DFはノーチャンス」「頑張ってる」「めっちゃいいクロス」といった声が寄せられている。
短い時間で目に見える結果を残した瀬古。まずはスタメン奪取に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】瀬古樹がピンポイントクロスで決勝弾をアシスト！
