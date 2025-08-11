テーブルやチェアといっても実に様々。スタイルごとに違うキャンプ道具の選び方
「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。
長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！
■チェア
■選ぶポイント
大きく分けると収納サイズが全く異なるこの2つ。
組み立て式は骨組みと布部分がバラバラになったものを組み立てて使う。軽くてコンパクトになる。
一方、折りたたみ式は多少大きくかさばるが、使いたいときにさっとすぐ取り出せるのがよい
■チェアの種類例
チェアといっても本当に色々ある。
まずはスタイルに合わせて高さが低いローチェアか高いハイチェアか選ぼう。
ウッドかアルミのポールかはお好みで
地面に近い座イスから高機能チェアまで。
背もたれが高くひじ置きがあるとよりリラックスできる。
ロースタイルでシンプルなものは徒歩キャンプに
■テーブル
■選ぶポイント
その1 高さ
キャンプのテーブルは高さがハイスタイルなものとロースタイルなものがある。テントの大きさや人数、スタイルに合わせて選ぼう。持っているチェアにも合わせて心地いいリビング作りを！
ロースタイル
チェアがロースタイルのものが主流になったため、最近ではロースタイルのテーブルが人気。ミニマムに楽しめる
ハイスタイル
立ったまま作業ができるのでお家のキッチン感覚に近い。バーナーや小物が置けるキッチンテーブルもある
収納の違い
折りたたみテーブル
こちらは天板に足を収納して2つ折りにする。重くなりがちだがフラットなので安定性がある
ロールテーブル
天板を取り外して足と分ける
その2 天板の素材
天板の素材で重さや用途が変わってくる
ステンレスは熱やキズに強い。アルミはステンレスに比べると軽い。両方とも汚れにも強く扱いやすい
鉄素材なので頑丈で火にも強いため、火にかけた鍋をそのまま置ける。水にさらすとサビることも
キャンプサイトをおしゃれに見せてくれる素材。ただし汚れや水に弱いので扱いに注意
軽量でコンパクト。高さもあるので扱いやすいが、布の不安定さもあり飲み物をうっかりこぼすことも
著＝こいしゆうか／『ゆるっと始める キャンプ読本』