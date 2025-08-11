¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¡Å·¹ñ¤ÎÁÄÊì¤Ø¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢¾¡·è¤á¤ëVÂÇ¡ª
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡¼1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë¤Î4²ó¤Ë·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î4²ó1»àËþÎÝ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à2ÈÖ¼ê¡¦¾å¸¶¤«¤é°ìÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£°ìÎÝ¾å¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«1ÅÀÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Å·¹ñ¤ÎÁÄÊì¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿°ìÂÇ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ¡¢Å·¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤âÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤ò12Ï¢¾¡¤Ë¿¤Ð¤·¡¢05Ç¯¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£