¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Ë¶¶Ãæ±û¡½ÆüÂç»°¡Ê£±£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¡¦Ë¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î¹»²Î¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²²ó¤ÎÆ±¹»¹¶·âÁ°¤ËÎ®¤ì¤¿¹»²Î¡£°ìÎÝ¥¢¥ë¥×¥¹¤ËºÂ¤ë±þ±çÃÄ¤¬¡ÖÆÍÇËÎÏ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²²Î¤¦Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Î²Î»ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖË¶¶Ãæ±û¹â¹»¡¡¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¡££Ø¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤ËÅâÆÍ¤Ë¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¹»²Î¤â¤¦£±²óÄ°¤¤¿¤¤¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¿²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ª¡¡¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£