三浦友和報告…広瀬すず＆吉田羊が「オマール海老のボイルと格闘」 二階堂ふみは「日本での仕事の関係で参加できず」
俳優の三浦友和が、11日までに自身のインスタグラムを更新し、カンヌ映画祭でのオフショットを披露した。
【写真】カンヌで笑顔…広瀬すず＆吉田羊がオマール海老のボイルと格闘
ノーベル賞作家のカズオ・イシグロ氏原作『遠い山なみの光』（9月5日公開、石川慶監督）が、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品。三浦は、広瀬すず、吉田羊、松下洸平らがそろったテーブルを紹介した。
初日の食事会の様子で、「明日からのイベントを控え今日はまだリラックスムードです。羊さんは珍しくワインでポーッとした表情です。とても美味しいシーフードでした。二階堂ふみさんは日本での仕事の関係で参加できず残念でした」と報告。
続く投稿では、「オマール海老のボイルと格闘するすずちゃんと羊さんです。これもとても美味しかったです」と、和気あいあいの姿を公開した。
【写真】カンヌで笑顔…広瀬すず＆吉田羊がオマール海老のボイルと格闘
ノーベル賞作家のカズオ・イシグロ氏原作『遠い山なみの光』（9月5日公開、石川慶監督）が、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品。三浦は、広瀬すず、吉田羊、松下洸平らがそろったテーブルを紹介した。
初日の食事会の様子で、「明日からのイベントを控え今日はまだリラックスムードです。羊さんは珍しくワインでポーッとした表情です。とても美味しいシーフードでした。二階堂ふみさんは日本での仕事の関係で参加できず残念でした」と報告。
続く投稿では、「オマール海老のボイルと格闘するすずちゃんと羊さんです。これもとても美味しかったです」と、和気あいあいの姿を公開した。