¤¢¤ì¤«¤é5Ç¯¡¢Î®¤ì¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¶ØÃÇ¤Î¸ÉÅç¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä¥·¥ê¡¼¥º7ºîÌÜ¤Ï¡ÈºÇ¹â·æºî¡É¤«¡È¥Þ¥ó¥Í¥ê¡É¤«¡©¡¡¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤òºÎÅÀ¡ª
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¤¢¤ì¤«¤é5Ç¯¡£¸½Âå¤ÎÃÏµå´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¶²Îµ¤¿¤Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î¤ß¤ÇÀ¸Â©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î¦¤Î¥Æ¥£¥¿¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢³¤¤Î¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¶õ¤Î¥±¥Ä¥¡¥ë¥³¥¢¥È¥ë¥¹¤Î3Âç¶²Îµ¤ÎDNA¤Ë¿´Â¡ÉÂ¤ÎÆÃ¸úÌô¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¶ËÈëÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤¿¹©ºî°÷¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡Ê¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÍÃÊ¼¥À¥ó¥«¥ó¡¦¥¥ó¥±¥¤¥É¡Ê¥Þ¥Ï¡¼¥·¥ã¥é¡¦¥¢¥ê¡Ë¤éÀº±Ô¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊª¼Á¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÓÃæ¡¢µðÂç³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÁ¥¤ÈÁø¶ø¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤È¤â¤É¤âÎ®¤ì¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯³«±à¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈëÌ©Î¢¤Ë¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ØÃÇ¤Î¸ÉÅç¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ò¸«¤É¤³¤í¡Ó
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½é¤Î2ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ê93¡Ë¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ê97¡Ë¤ò¼¹É®¤·¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥×¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥È¥ó¤Î¸¶ºî¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¡¢¿·¾Ï¤ÎÅ¸³«¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¤È¤«¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¡£ËÜ²ÈÉü³è¡£
¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¿·¾Ï³«Ëë¡ª
¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×3Éôºî¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¡Ê22¡Ë¤Î5Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯¡£
¼Ç»³´´Ïº¡ÊËÝÌõ²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¶²Îµ¤ÎDNA¤ò°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤ëÈ¯ÁÛ¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤ªÂêÌÜÅÝ¤ì¤Ç¡¢ÏÃ¤¬¤¹¤°¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ç¶Ã¤«¤»¤ëÎ®µ·¤ÏÆ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶²Îµ¤¬ÉÑ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´¶³Ð¤¬ÆßËã¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ç7ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¥º¥à¤òÂÇÇË¤·¡¢´ñÁÛ¤Ç´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºØÆ£°½»Ò¡Êºî²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú³¤¸¶¤òÀÚ¤êÎö¤¯µðÂç³¤Îµ¡¢¿åÎ¦Î¾À¸¤ÎÆù¿©¶²Îµ¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³ÍÊª¤ò¼í¤ëÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤ë¶²Îµ¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤¬¡¢Êª¸ì¤Ï¥Ü¡¼¥È¤ÇÁøÆñ¤Î°ì²È¤òµß½Ð¤·¤Æ¼·Å¾È¬ÅÝ¡£¿§µ¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Î¡¢Ì¿¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÍÃÊ¼Ìò¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥Á¥Ó¶²Îµ¤ËÂ³ÊÔ¤ò´üÂÔ¡£²ÈÂ²¤ÇÀ§Èó¡£¿¹Ä¾¿Í¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¸ÅÉ÷¤ÊËÁ¸±³è·à¤Ë½é´ü²½¡£½ÐÍè¤Ï¿å½à°Ê¾å¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¶²Îµ¤Î¥¥ã¥éÎ©¤ÁÅÙ¤Ï¼å¤¤¡£ÇîÊª³ØÅª¤Ê¶½Ì£¤Î´µ¯ÎÏ¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àß·×¤Î¿Ä¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤³¤Î´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¡Ø¥¸¥ç¡¼¥º¡Ù¡ØE.T.¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°ºîÉÊ¤Ø¤Îº®¹ç¥ª¥Þ¡¼¥¸¥åÂç²ñ¤«¤È¡£Æ¶¸ý°Í»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¶²Îµ¤òÂç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤Æ¶Ã¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ÎËâË¡¤«¤é¥ê¥Ö¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º7ºîÌÜ¡£º£ºî¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¡ÈÉü³è¡É´¶¤¬Çö¤¤¡£¶²Îµ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÀßÄê¤ÎÁÆ¤µ¤«¡© ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É²¿¤Ë¾è¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¡£¡È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¡É¤ÊÂç³èÌö¤Î¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤ËÀ±¡£º£·î¤Î¥²¥¹¥È
¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡ÊÃø½Ò²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ùÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£µ»½ÑÅª¤ËÂè1ºî¤«¤é³ÊÃÊ¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ÇÁü¤Î¼ê¿¨¤ê´¶¤ä¶²Îµ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÌóÂ«´¶¤¬¡Ö¸µÁÄ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶²¤é¤¯°Õ¿ÞÅª¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ËÌ¾Í¥¥¹¥«¥è¥Ï¤òÅêÆþ¤·¤¿¡Ö²½³ØÈ¿±þ¡×¤Ï¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤¬¡ª
Marei Mentlein¡¿1983Ç¯¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ï¡ØÆüËÜ¸ìºÆÄêµÁ¡Ù¡£
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù
8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
´ÆÆÄ¡§¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¡ØGODZILLA ¥´¥¸¥é¡Ù¡Ë
2025Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿¸¶Âê¡§Jurassic World Rebirth¡¿134Ê¬
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯8·î14Æü¡¦21Æü¹æ¡Ë