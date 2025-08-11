¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡9²ó1»àËþÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ò»°¿¶»Â¤ê¤Î23ºÐº¸ÏÓ¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¥á¥¸¥ã¡¼½éS
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º5¡½4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î23ºÐ¤Î¿·¿Íº¸ÏÓ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ï¥Æ¥£Åê¼ê¤¬¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ò»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó1»àËþÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇÀÊ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤ò·Þ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¿®¤¸¤ÆÁê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¹¶¤á¤¿¡£
¡¡9µåÇ´¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï83¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó133¡¦5¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤ò»°¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£MVP·Ð¸³¼Ô2¿Í¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ï¥Æ¥£¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢·è¤·¤Æ¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£ËþÎÝ¤ÇæÆÊ¿¤È¥à¡¼¥¡¼¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Èà¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£ºÍÇ½¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£