¿·¾±´ÆÆÄ¡¡ÄËº¨£´Ï¢ÇÔ¤âÁ°¸þ¤¯¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À£´£°»î¹ç¤¢¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»þ¡¢À¸¤À¸¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡Ý£±ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢º£µ¨½é¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£´¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Ãù¶â£±£¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÀèÈ¯¤ÎÂ¹°×âý¤Ï»Í²óÅÓÃæ£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»°²ó¤Ë¶áÆ£¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢»Í²ó¤Ë»Íµå¤ÈÏ¢ÂÇ¤Ç£±»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦Â¤Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££²ÈÖ¼ê¤Î¾å¸¶¤¬ËÒ¸¶Âç¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤ËËüÇÈ¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î£±£¸¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¡£¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÂç´Ø¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢½ªÈ×¤Ïµß±ç¿Ø¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£³Ï¢Àï¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤Ë·×£²ÆÀÅÀ¡£¤ä¤äÄãÄ´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤¤¤¬¡¢ÂÇÀþ¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤¬¤¯¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥¹¥³¥óµ¢¤Ã¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç£·¾¡£±£²ÇÔ¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»î¹ç¤Î»þ¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ìµÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¸å¡¢¸«¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ØÀµÇ°¾ì¡£¡Ö¤Þ¤À£´£°»î¹ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À£´£°»î¹ç¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½ª»Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£