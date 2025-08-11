MF鎌田大地、プレミア開幕戦を欠場か…クリスタル・パレス指揮官「1、2試合欠場する可能性がある」
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地がプレミアリーグ開幕戦を欠場する可能性があるようだ。
クリスタル・パレスは10日にFAコミュニティシールドでリバプールと対戦。先発出場を果たした鎌田だが前半27分にピッチ上に座り込み、メディカルスタッフに右膝を確認された後、自らベンチへと下がった。
試合は2-2で迎えたPK戦を3-2で制し、クリスタル・パレスが初制覇を達成。クラブ公式ウェブサイトによると、チームを率いるオリバー・グラスナー監督は「選手たちは今日の勝利に値したし、我々のファンも同様に勝利に値した。なぜなら、彼らは我々が負けている時でさえ、最初から最後まで常に応援してくれるからね」と喜びを表しつつ、鎌田の状態にも言及。
膝に痛みを抱えていることを明らかにしつつ、「彼はそれほどひどくないと感じているようだが痛みがあり、明日詳しい検査を受ける。それほど深刻な症状ではないようだけど、1、2試合欠場する可能性がある」と続けた。
プレミアリーグの開幕は1週間後。クリスタル・パレスは17日にチェルシーとの開幕戦を迎える予定となっている。
