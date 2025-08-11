ドル円一時１４７．３６レベル、クロス円とともに軟化＝ロンドン為替



週明けロンドン序盤、ドル円は一時147.36レベルと本日の安値を広げた。クロス円も軟調。ユーロ円は171.63レベル、ポンド円は198.13レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。



欧州株は高安まちまち。米株先物もダウ平均とＳ＆Ｐ５００が小幅高も、ナスダックはマイナスに転じている。米１０年債利回りは４．２５％台へと小幅に低下している。明日の米消費者物価指数発表や、米国と中国の関税一時停止期限を控えて、やや調整含みとなっているもよう。



USD/JPY 147.36 EUR/JPY 171.64 GBP/JPY 198.24

