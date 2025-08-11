Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

11Æü¾ÂÄÅ»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢¥´¥à¥Üー¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄà¤ê¤Ë½Ð¤¿65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11Æü¸áÁ°¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Î¡ÖÍè¥ë³¤³¤¿åÍá¾ì¡×¤Ç¥´¥à¥Üー¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄà¤ê¤Ë½Ð¤¿65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë½»¤à65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢10Æü¤«¤éÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¥­¥ã¥ó¥×¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£