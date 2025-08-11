ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Äã²¼¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£²¡óÉÕ¶á
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.18¡¡7.56¡¡6.67¡¡7.05
1MO¡¡9.26¡¡7.79¡¡7.54¡¡7.19
3MO¡¡9.73¡¡7.70¡¡8.33¡¡7.46
6MO¡¡9.72¡¡7.55¡¡8.66¡¡7.58
9MO¡¡9.72¡¡7.54¡¡8.87¡¡7.73
1YR¡¡9.76¡¡7.54¡¡9.05¡¡7.86
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.04¡¡8.16¡¡7.66
1MO¡¡8.07¡¡8.60¡¡8.01
3MO¡¡9.00¡¡8.86¡¡8.11
6MO¡¡9.36¡¡9.10¡¡8.07
9MO¡¡9.59¡¡9.31¡¡8.12
1YR¡¡9.79¡¡9.50¡¡8.15
Åìµþ»þ´Ö16:35¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡½µÌÀ¤±¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£²¡óÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£°ì»þ£¸¡¥£°£¶¡ó¤ÈÇ¯½é¤Î£·¡¥£¹£¹£µ£°¡ó¤ËÇ÷¤ëÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è°ú¤Ï´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÁ´ÈÌÅª¤Ë¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Æ°¸þ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤ËÊÆ£Ã£Ð£É¡¢£±£´Æü¤ÎÊÆ£Ð£Ð£É¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
