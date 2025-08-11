「孤独は体に悪い」彼女も友達もいない40代独身サラリーマンが“合コン”に参加！少し人生が変わる!?【作者に聞く】
「昨日たまたま観たテレビでさー」というOLのおしゃべりから、この漫画はスタートする。OLたちは「人間関係のストレスが健康寿命に関係する」という一説について話に花を咲かせていた。「結局、孤独がいちばん体に悪いのねー」と楽しげに話す会話を、主人公の男性はこっそり聞いていた。
40歳独身のしがないサラリーマン・岩倉は彼女も親友と呼べるような友人もいないが「俺も誰かに愛されたい」と出会いを求めて動き出すことに！会社の若い後輩から合コンに誘われ、どうしても40歳以上の人をひとり入れてほしいと女の子サイドから頼まれたといい、「なんかおじさん好きの子がいるらしいんスよー」と聞き、とりあえず参加を決意。その席で意外な人物との想定外の出会いを果たし、岩倉の人生が動き出す…!!この作品に込めた思いや、ストーリーの見どころについて、作者である國里さんに話を聞いた。
本作「孤独にならないための予防線」は、40歳独身のしがないサラリーマンが、今まで気付かないようにしていた「誰からも愛されていない」実感を受け入れることから転機が始まる。一念発起し、結婚相談所やマッチングサイトに挑もうとするも、恐怖が勝り結局前に進めない。そんな折、おじさん好きがいるという合コンに誘われ…
作者國里さんは「孤独の予防」について「主人公は受け身すぎてやさしさを自分からは出せませんでした。それが合コンで出会った女の子に対しては“心配”というやさしさを相手に伝えることで、新しい関係性を築けました」と分析し「性別や年齢関係なく、そういう相手を作ることが孤独の予防になるのかなと思っています」と語る。
また、本作は「やさしくないほうが生きるのは簡単だ」ということを描きたかった作品だという。「人はみんな、人にやさしくするのも見返りを求めている面がどこかにあると思います。人に愛されることもやさしくされることも一切求めないなら、きっと人は他人にやさしくしないし、思いやりや配慮もせずに自分勝手に生きていくのはラクだと思います。でも孤立はしますよね。なので孤立しないためにもやさしく生きることは大事」と語ってくれた。
危うく犯罪に巻き込まれるところだった合コンをきっかけに、優しさと勇気で孤独を脱した主人公。これまでの孤独があったからこその判断力。孤独時間は決して無駄ではなかった…人生に無駄はない！と思える作品である。
取材協力：國里
