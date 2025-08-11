Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¡¡¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤«¤é3Æü¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¿¹¡£Æ±Æü¡ÖInstagram¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ªÅê¹Æ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ¿¹¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª°áÁõ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÖ¤ä¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢11Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡4·î19¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÊ¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°²»³Úº×¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡ÁÂçÊ¬¡ÈÃÏ¹ö¶Ë³Ú¡ÉROCK¡¡FESTIVAL¡Á¡×¤Ç1982Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¿¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¡¡¥«¥ë¥«¥ëÃÄ¡×¤Ç¤Ï33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£