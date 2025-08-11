¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤Î¡ÈÂë¡É¤¬ÌöÆ°¡ª ¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬Ê¿¶Ñ12.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆ²¡¹¤ÎÉôÌçÊÌ1°Ì¤Ë
¡¡8·î11Æü¡¢FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤¬½ªÎ»¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡¢¹×¸¥ÅÙ¤Î3ÉôÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Ï¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î3»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ30Ê¬30ÉÃ½Ð¾ì17.7ÆÀÅÀ12.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.3¥¢¥·¥¹¥È1.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë1.3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ±ÆÈ1°Ì¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥é¥óÀï¤Ç¤Ï5ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤à17ËÜ¤òµÏ¿¤·¡¢¶õÃæÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤È¶Ïº¹¤Î2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÎÃ£À®²ó¿ô¤Ç¤â1°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¶þ»Ø¤Î³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Ê¿¶Ñ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
1°Ì¡§¡Ú12.7ËÜ¡Û¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë
2°Ì¡§¡Ú12.0ËÜ¡Û¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¥¹¥ï¥¤¥¨¥à¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
3°Ì¡§¡Ú10.7ËÜ¡Û¥¢¥ë¥µ¥é¥ó¡¦¥«¥¼¥ß¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë
4°Ì¡§¡Ú8.7ËÜ¡Û¥¸¥ó¥Á¥å¥¦¡¦¥Õー¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
4°Ì¡§¡Ú8.3ËÜ¡Û¥¢¥ì¥ó¡¦¥Ï¥¸¥Ù¥´¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥«¥¿ー¥ë¡Ë
6°Ì¡§¡Ú8.0ËÜ¡Û¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¨¥É¥¥¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
7°Ì¡§¡Ú8.0ËÜ¡Û¥«ー¥ê¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥½¥ó¡Ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡Ë
7°Ì¡§¡Ú8.0ËÜ¡Û¥¤¥Ï¥Ö¡¦¥¢¥ë¡á¥º¥Ï¥¤¥ê¡Ê¥¤¥é¥¯¡Ë
7°Ì¡§¡Ú8.0ËÜ¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥®¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡Ë
10°Ì¡§¡Ú7.7ËÜ¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
10°Ì¡§¡Ú7.7ËÜ¡Û¥¿¥¤¡¦¥¦¥§¥¹¥êー¡Ê¥°¥¢¥à¡Ë
¢£¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
1°Ì¡§¡Ú26.3¡Û¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¥¹¥ï¥¤¥¨¥à¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
2°Ì¡§¡Ú26.0¡Û¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë
3°Ì¡§¡Ú25.0¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥À¥È¥ì¥ë¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë
4°Ì¡§¡Ú23.0¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡¦¥êー¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
5°Ì¡§¡Ú21.7¡Û¥¿¥¤¡¦¥¦¥§¥¹¥êー¡Ê¥°¥¢¥à¡Ë
6°Ì¡§¡Ú21.0¡Û¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥êー¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
6°Ì¡§¡Ú21.0¡Û¥±¥í¥ó¡¦¥á¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥·ー¥ë¥º¡Ê¥·¥ê¥¢¡Ë
8°Ì¡§¡Ú20.3¡Û¥Õ¥ê¥ó¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡Ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡Ë
9°Ì¡§¡Ú20.0¡Û¥à¥Ï¥Þ¥É¡á¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡á¥éー¥Þ¥ó¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
9°Ì¡§¡Ú20.0¡Û¥¸¥§¥¤¥ê¥ó¡¦¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
9°Ì¡§¡Ú20.0¡Û¥¢¥ë¥µ¥é¥ó¡¦¥«¥¼¥ß¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë
¢£¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤Î²ó¿ô¡Ê¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
1°Ì¡§¡Ú2²ó¡Û¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë
1°Ì¡§¡Ú2²ó¡Û¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¥¹¥ï¥¤¥¨¥à¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
1°Ì¡§¡Ú2²ó¡Û¥¸¥ó¥Á¥å¥¦¡¦¥Õー¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
4°Ì¡§¡Ú1²ó¡Û¥¢¥ë¥µ¥é¥ó¡¦¥«¥¼¥ß¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¤Û¤«
¡¡ÆüËÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë·èÄê¡£¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿»î¹ç¤Ï12Æü25»þ¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ°æÍµÂë¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç²ñ½éÀï¤«¤é°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ûー¥¥ó¥½¥ó