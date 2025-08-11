ワーナー・ブラザースが歴史的快挙だ。8月8日～10日の北米映画週末ランキングは、『バーバリアン』（2022年）のザック・クレッガー監督によるホラー映画『Weapons（原題）』がNo.1に輝いた。

本作はワーナーにとって、今年7本目の「初登場No.1」作品。オープニング興行収入が4000万ドルを超えるのは今年6本目で、どちらも前例のない記録だ。『マインクラフト／ザ・ムービー』や『罪人たち』『F1／エフワン』『スーパーマン』に続くヒットで、年明けからの不調を払拭する快進撃を見せている。

午前2時17分、とあるクラスの小学生17人がいきなり家を飛び出し、夜の闇に消えた。謎の集団失踪事件をめぐり、担任教師と消えた生徒の父親が真相を追うが……。ジュリア・ガーナー、ジョシュ・ブローリン、オールデン・エアエンライクらが出演する本作は、クレッガー監督によるオリジナル脚本が早くから注目されており、ワーナーが製作費3800万ドルを投じて完成させた。

賛否両論が基本といってよいホラージャンルにおいて、『Weapons』は“ホラー史上最高評価”といわれた『罪人たち』に匹敵する高評価を獲得。Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%・観客スコア87%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A-」評価となった。

北米ではIMAX上映の需要も高く、興行収入の3分の1以上をプレミアムラージフォーマット上映が占めた。海外市場でも2750万ドルを記録し、世界興収は7000万ドルと、すでに製作費以上のセールスとなっている。海外での人気が高いのもハリウッドのホラー映画としては特徴的で、ヨーロッパやラテンアメリカで優れた成績を収めた。

なお、ワーナーは現時点のプロモーションで映画の重要な部分をほとんど伏せているという。これは映画の完成度に自信があるからできることで、高評価を受けた口コミ効果が大いに期待できそうだ。『罪人たち』や『ゲット・アウト』（2017年）など、観客の支持が大きいホラー映画は興行をどんどん伸ばしていく傾向にある。

現時点で日本公開は未定だが、ワーナーは『罪人たち』も日本公開を急遽決定したことが記憶に新しい。『Weapons』も同じく劇場公開されることを祈るばかりだ。

ランキングの第2位には、ディズニー製作のコメディ映画『シャッフル・フライデー』が初登場。週末興収は2900万ドルで、『Weapons』と同じく予想以上の滑り出しとなった。8月公開のPG指定作品（G指定作品も含む）では史上最高のスタートだという。

本作は1976年製作『フリーキー・フライデー』のリブート版で、2003年製作『フォーチュン・クッキー』の22年ぶりとなる続編。ジェイミー・リー・カーティスとリンジー・ローハン、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019年）の子役ジュリア・バターズが共演し、祖母・母・孫娘の3世代で身体が入れ替わってしまう……。

『シャッフル・フライデー』は今年のサマーシーズンには珍しい、女性や女の子を主なターゲットとした作品であり、（アメリカでは）懐かしさで観客に訴求できるフランチャイズだ。前作『フォーチュン・クッキー』もディズニープラスでは視聴回数が伸びているという。

海外興収も予想以上の1550万ドルを記録し、世界興収は4450万ドル。製作費は4200万ドルなので、こちらも予算以上のセールスとなった。Rotten Tomatoesでは批評家スコア73%・観客スコア93%、CinemaScoreでは「A」評価と、観客支持は『Weapons』よりも高い。日本公開は9月5日。

今週のランキングからは、ハリウッド映画がゆるやかに新たな転換期を迎えつつあることがうかがえる。そもそもコロナ禍以来、ホラーとコメディはある意味で対極の位置にあったのだが、両者の足並みがここにきて揃いはじめているように見えるのだ。

映画界がコロナ禍からの回復に苦戦するなか、ホラー映画はスーパーヒーロー映画とともに劇場興行を支えていた。ホラーには「ともに怖がる」という劇場体験があり、観客を映画館に向かわせるポテンシャルがあると信じられていたのだ。かたやコメディ映画は、スタジオ各社が次々と劇場公開を見送り、配信リリースにしたことで存在感が失われた。劇場公開される本数が激減し、公開されてもヒットするケースはほとんどなかったのである。

そんな中、人気コメディ映画『裸の銃を持つ男』をリーアム・ニーソン主演でリブートした『The Naked Gun（原題）』と『シャッフル・フライデー』というタイプの異なるコメディ映画が揃ってヒットしていることは、コメディジャンルにおいて大きな光明だ。数年間の空白を経て、「映画館でともに笑う」という体験の意義を、観客が再び求めはじめているのかもしれない。

意外なのは、『Weapons』と『シャッフル・フライデー』という、これまた対極の2作品が、ヒットのカギとされる若年層の女性観客を奪い合った可能性が指摘されていることだ。25歳未満の女性客の割合は、『シャッフル・フライデー』で全体の19%、『Weapons』では全体の18%とほぼ同率。そのうち、友人を連れて劇場を訪れた割合は『シャッフル・フライデー』が50%、『Weapons』が46%とこちらも近い数字となっている。

もちろんこの結果は、ストリーミング時代に慣れている若い観客が、配信ではなく映画館でホラーやコメディを観ることに興味を向けている証左だとも解釈できる。ホラーとコメディ、両方の今後に注目したくなる良い兆しだ。

その一方、前述の通りコロナ禍の映画館を支えたスーパーヒーロー映画の勢いが落ちていることも、やはり時代の転換期を意味しているのかもしれない。マーベル映画『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』は公開3週目も前週比マイナス59.9%と大きめの下げ幅となり、北米興収は2億3041万ドル、世界興収は4億3421万ドルと苦戦気味。DC映画『スーパーマン』は変わらず大ヒット中で、世界興収6億ドル超えが迫っているが、『ファンタスティック4』と同じく海外市場では期待を下回る数字となっている。

これらと対照的なのが『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で、一時は成否が懸念されていたものの世界興収8億ドルを突破。海外興収は北米を上回る4億7318万ドルを記録した。北米では配信リリースもスタートしているが、週末ランキングでも第7位に入っている。ブラッド・ピット主演『F1／エフワン』も海外興収が4億ドルに迫る勢いで、アメリカ国内をはるかに超える数字だ。

2010年代からコロナ禍を経て、ハリウッド映画は時計の針を“スーパーヒーロー映画時代”よりも以前に戻している――現時点でそう言い切るのは早計だとしても、興味深い動きが起こっていることは確かだ。

【北米映画興行ランキング（8月8日～8月10日）】1.『Weapons（原題）』（初登場）4250万ドル／3202館／累計4250万ドル／1週／ワーナー

2.『シャッフル・フライデー』（初登場）2900万ドル／3975館／累計2900万ドル／1週／ディズニー

3.『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（↓前週1位）1550万ドル（-59.9%）／3600館（-525館）／累計2億3041万ドル／3週／ディズニー

4.『The Bad Guys 2（原題）』（↓前週2位）1040万ドル（-52.7%）／3860館（+8館）／累計4340万ドル／2週／ユニバーサル

5.『The Naked Gun（原題）』（↓前週3位）837万ドル（-50.2%）／3363館（+19館）／累計3300万ドル／2週／パラマウント

6.『スーパーマン』（↓前週4位）780万ドル（-43.1%）／2920館（-617館）／累計3億3124万ドル／5週／ワーナー

7.『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（↓前週5位）470万ドル（-46.4%）／2691館（-549館）／累計3億2680万ドル／6週／ユニバーサル

8.『F1／エフワン』（↓前週7位）283万ドル（-32.1%）／1351館（-673館）／累計1億7858万ドル／7週／ワーナー

9.『Together（原題）』（↓前週6位）260万ドル（-61.6%）／2225館（-77館）／累計1721万ドル／2週／NEON

10.『Sketch（原題）』（初登場）252万ドル／2157館／累計501万ドル／1週／Angel Studios

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年8月11日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）