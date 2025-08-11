¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×µÓËÜ¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬ÎÞ¡Ä10Âå¤Î¼«¿È¤ò»Ä¤·¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î²áµî¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¼èºà
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¡Ê11Æü¸å10¡¦30¡Á11¡¦15¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÎ¾¿Æ¤Î²áµî¤È¡¢¤½¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ë¡¢ÉÔ°Õ¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤ÏËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤òÅ°Äì¼èºà¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡¿®¤¸¤ëÀµµÁ¤¬°ìÌë¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¸½¼Â¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿Ãæ±à»á¤ÎÁÄÉã¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àï¸å¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¼ã¤Æü¤ÎÎ¾¿Æ¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤È¤â10Âå¤ÎÃæ±à»á¤ò»Ä¤·¡¢Å·¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»»á¤È¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÉûÂê¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤ä¤Ê¤»»á¤ÎÌ¾¸À¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡¡Ãæ±à¥ß¥Û¡¡¡Á²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¡²¿¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡Á¡×¡£
¡¡Ãæ±à»á¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÁá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï2¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤äÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ýÏ¿¸å¤Î¿´¶¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤â¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÀµµÁ¤¬µÕÅ¾¡É¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥È¥²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÀïµÇ°Æü¤â¶á¤¤11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£