また球場に来て「頑張れ！」の声援ください！！ 雨天中止となった１１日の阪神戦（マツダ）に広島・秋山翔吾外野手（３７）が「ひとり親家庭招待企画」として、招待していた１２組２８人の親子と触れ合った。残念ながら試合は水入りとなってしまったが、親子１組１組との記念撮影に応じた。

秋山は「プレーするところは見せられなかったですが、これからもうちょっとシーズンもありますし、また球場に来てもらいたいなと思っています」と切り出し「実は８月１１日は『頑張れ』の日だそうで。僕の登場曲で皆さんに『頑張れ！』って言ってもらうところがあるんですけど、またマツダスタジアムに来た時にみんなに言ってもらえるように、僕も頑張っていきますので、皆さんも心の中で応援してもらえたらなと思っています」とスピーチした。

本拠地では、登場曲として使用するＴＨＥ ＢＬＵＥ ＨＥＡＲＴＳの『人にやさしく』のサビにある『頑張れ』を鯉党が絶叫し、背番号９を打席に送り出すのは、おなじみの光景。今季はここまで必ずしもスタメンではなく、代打なども含めて出場は４７試合と昨季よりも大きく出番を減らしている。そんなこともあり、秋山も「もうちょっとプレーするところを見せたい」と残り試合での巻き返しを誓っていた。