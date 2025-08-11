¸ø±à¤ÎÍ·ÊâÆ»¤¬ÆÍÁ³¡Ö´ÙË×¡×¿¼¤µÌó1.5m¤Î·ê¤¬...¡¡Â¤ò¼è¤é¤ìÅ¾ÅÝ¤·¤¿ÃËÀ¤¬·Ú½ý¡¡¿À¸Í»Ô
¤¤Î¤¦¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¸ø±à¤ÇÍ·ÊâÆ»¤¬´ÙË×¤·¡¢·ê¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í·ÊâÆ»¤ÎÏÆ¤Ë´Ý¤¯³«¤¤¤¿·ê¡£·ê¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÄ¾·Â¤ª¤è¤½30¥»¥ó¥Á¡¢¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½1.5¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¡ÖÂç´Ý»³¸ø±à¡×¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê45¡Ë¤¬¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Í·ÊâÆ»¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³È´¤±¤Æ·ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï·ê¤Ë±¦Â¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¤Ò¤¶¤äº¸Â¤Î¤¹¤Í¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï´ÙË×¸½¾ì¤Î¼þ°Ï¤òÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¡¢·ê¤¬³«¤¤¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
