¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎË¥ÎÅç¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëCPAP¡Ê»ýÂ³ÍÛ°µ¸ÆµÛÎÅË¡¡ËÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¥ÎÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤âÉ¬¼ûÉÊ¡ª¤³¤ì¤¬Ìµ¤¤¤È¥À¥á¤À¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖCPAP¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦CPAP¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¤ÏÌ²¤ê½Ð¤¹¤È¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È·ì±ÕÃæ¤Î»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆºÆ¤Ó¸ÆµÛ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì²¤ê½Ð¤¹¤È¤Þ¤¿»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò°ìÈÕÃæ·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢¿¼¤¤¿çÌ²¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ë¶¯¤¤Ì²µ¤¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¿´Â¡¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹â·ì°µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤êÆ°Ì®¹Å²½¤â¿Ê¤ß¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ä¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤¬¤Ò¤¤ª¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¥ÎÅç¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡Ö#³¤³° #Ìµ¸ÆµÛ¾É¸õ·² #CPAP #¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò #Ë¥ÎÅç #¹âÃÎ¸© #½ÉÌÓ»Ô¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢³¤³°¤Ç¤âÆ±ÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â¤Ç¤¹¾Ð Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎCPAP¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¶Æá¤âËèÆüÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
