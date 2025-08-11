マリナーズのカル・ローリー選手が昨季の両リーグMVPを超えるペースでホームランを量産しています。

この日のレイズ戦で初回に無死1塁の場面でライトスタンドに特大弾を運び、今季メジャー最速で45号に到達しました。現在61.2本ペースで突き進んでいます。2位の大谷翔平選手、カイル・シュワバー選手と4本に差を広げています。

昨季のMVPである大谷選手とアーロン・ジャッジ選手。その2選手のホームランの歩みと比べてみます。

ナ・リーグMVPの大谷選手は、昨季45号到達は現地時間9月6日となっていましたが、終盤の現地時間9月20日には3本のホームラン含む6打数6安打、10打点、2盗塁と毎打席観客を魅了し、大歓声の中前人未到の「50-50」に到達していました。最終的には54本塁打、59盗塁と輝かしい成績を残しました。

ア・リーグMVPのジャッジ選手は昨季8月20日に45号を放つと、その後1試合2ホーマーなど本数を重ね、8月は12本塁打を記録。その後16試合連続快音なしが続いていましたがシーズン終盤の9月21日から5試合連続ホームランと記録を伸ばし結果58本塁打、144打点はメジャートップとなりました。

ジャッジ選手は2022年にア・リーグの歴代トップの本塁打数を記録しています。その時は8月10日の112試合目に45号到達。ローリー選手より7試合早い到達となっています。

勢いが止まらないローリー選手がどこまで記録を伸ばしていくのか、そして大谷選手、ジャッジ選手との争いにも注目されます。

▽本塁打数の歩み ※現地時間

【2025年 カル・ローリー】

45号 8月10日 119試合目

【2024年 大谷翔平】

45号 9月6日 141試合目

50号 9月19日 153試合目

54号 9月27日 160試合目

【2024年 アーロン・ジャッジ】

45号 8月20日 126試合目

50号 8月25日 131試合目

55号 9月22日 156試合目

58号 9月26日 159試合目

【2022年 アーロン・ジャッジ】45号 8月10日 112試合目50号 8月29日 129試合目55号 9月7日 136試合目60号 9月20日 147試合目62号 10月4日 161試合目