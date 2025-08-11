イチロー氏が大谷翔平選手に触れました。

イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本時間11日、背番号「51」の永久欠番セレモニーから一夜明けて会見に出席しました。

大谷選手について「やっぱり日本人の代表として引っ張っていってほしい」と語るイチロー氏。

大谷選手は今季二刀流復帰すると、投手として8試合に先発、防御率2.37、最速101.1マイル（約163キロ）を記録。打者ではリードオフマンとして打率.284、リーグトップタイの41本塁打を記録。メジャーのトップランカーとして日本だけでなく世界中から注目を集めています。

「もともと大谷選手の場合は、世界を見据えて高校生の頃から、目標か夢かわからないがメジャーを見据えてた。僕と比較した場合僕はまず日本のプロ野球選手になることが目標で、そこから小さいことを積み重ねてきた結果だったので、もう全然スタートが違うんですよね」と話します。

「持っているものも全然違うし、花が開けば、花が咲いた時に大きなものになることはもう誰の目にも明らかだったわけで。今の立場になって、それをさらに昇華していく。そういう立場にある、そうしなくてはいけない立場にあると思うので、あの日本人の心を忘れないで引っ張っていってほしいと思います」と期待を寄せました。

しかし日本人選手全体に目を向けると、「今残念なのは、野手がいないこと。ピッチャーやDHは何人かいます。でも、野手がいないのがなかなか僕としては残念なところですね。やっぱり日本人の守備というのは大きな武器だと思っていたので、それが見られないのは残念な点ではあります。数は増えたように見えるものの」と、日本人野手のいない現状について落胆していることを語りました。