¡ÚÀï¸å80Ç¯µÇ°¡Û¡Ö²¶¡¢µ¢¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó»àµî¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÔË¾¤Îµ¢¹ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡ª
¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¤¿¤ª¤ì¤¿Ãç´Ö¤Î¡Ô°ä½ñ¡Õ¤ò¡¢¶ÃÃ²¤¹¤Ù¤ÊýË¡¤ÇÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¨¡¨¡¡£ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¡×¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹(8/3¡Á8/15 ËèÆü17»þ¸ø³«)¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¥é¡¼¥²¥ê¡Ò¼ýÍÆ½ê¤«¤éÍè¤¿°ä½ñ¡Ó¡×Âè1ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡¡ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÌ¿®¤¬µö²Ä¤µ¤ì¡¢»³ËÜÈ¨ÃË¤â7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ØÌµ»ö¤òÅÁ¤¨¤ëÊØ¤ê¤ò½Ð¤¹¡£»³ËÜ¤Î²ÈÂ²¤ÏËþ½£¤«¤éÌ¿¤«¤é¤¬¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥é¡¼¥²¥êÆâ¤Ç¤ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤ëÃ¦Áö¤¬´ë¤Æ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µ¡´Ø¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¡£ËèÆü¡¢¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÕ¸«¤¸¤å¤ó,²Ï°æ ¹îÉ×¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë