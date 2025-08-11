STU48が11日、東京・ヒューリックホール東京で、ライブツアー「STU48 Live Tour 2025〜傷つくことが青春だ〜」東京公演を行った。

この日、8月27日発売の新曲「傷つくことが青春だ」のカップリング曲として収録される“池ちゃん”こと池田裕楽（21）と演歌歌手徳永ゆうき（30）のデュエット曲「あの頃のBGM」を初披露した。2人はフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（日曜午後7時）の人気コーナー「サビだけカラオケ」に出演。

公演後取材に応じ、池田は「始まる前は緊張マックスだった」と明かした。徳永も「お互い緊張していましたね」といいつつ、「でもスタートしたら温かく迎えてもらって。始まればあっという間で、あの緊張は何だったの」とほほ笑んだ。

アイドルと演歌歌手の異色のコラボ。徳永は「ドッキリかと思った」と笑い、「ファンも演歌歌手が来て大丈夫かなと思っていた」と振り返った。だが、フタを開けてみれば盛大なゆうきコール。「あんな野太い声で呼ばれることはない」と驚きを隠せず、「アイドルってあんな感じなのか…」と羨望（せんぼう）を口にした。

2人は目標に、NHK「Venue101」（土曜午後11時）出演を挙げた。同番組は「千鳥の鬼レンチャン」でMCを務める、かまいたち濱家隆一（41）がMCを担当。過去にSTU48が出演した際、濱家が「『池ちゃんは？』と言ってくださったみたいですが、選抜に入っていなかったので…」と悲しい現実を話した。その上で「イケとくで！」と話すと、徳永はビックリ！ 「イケとくで大大丈夫なの？ メンバーの許可は？」と気遣ったが、池田は「だ、大丈夫です！」と返答した。

「千鳥の鬼レンチャン」では過去に「23歳で卒業して、東京進出」を語った池田。関係者によれば「取り消したい」と話しているとのことだ。「バラエティーでテンションが上がって言ってしまったと話していました」と、実は後悔しているようだ。