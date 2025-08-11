【ダイソーのバッグ・ポーチ】が旅行に便利！「出し入れしやすい」「スマホも入る」

暑い夏、毎日使うバッグやポーチといったアイテムにも見た目の涼やかさを求めたいもの。【ダイソー】にはショルダーバッグやマチ付きポーチなどで、色付きのクリアカラーやキラキラ輝くオーロラカラーのものなど、透明感のあるデザインのアイテムが揃っています。旅行にも便利そうなので、好みのものを見つけて夏のお出かけの相棒にしてみて。

大人にも合うおしゃれなショルダーバッグ

【ダイソー】「取り外しチェーン付ショルダーバッグ（モノトーン）」\330（税込）

チェーン付きのシックなクリアショルダー。取り外しができるチェーンが付いているのでスマホなどを入れて肩掛けもでき、両手が空くので旅行などの移動にも重宝しそう。@ftn_picsレポーターとも*さんも「バッグの留め具もエモオシャレです」と惚れ込んでいる様子です。ノスタルジックな透明のダークカラーも相まって大人世代にもマッチしそう。

さまざまなシーンで使いやすそうなシンプルポーチ

【ダイソー】「マチ付ポーチ（モノトーン）」\110（税込）

正方形のシンプルなポーチ。11cm × 11cmとコンパクトなサイズながらマチが4cmあるので収納力にも期待でき、ファスナーもサイド側まで付いていてガバッと開くので、物の出し入れもしやすそう。レポーターのとも*さんによると「乳白色の他に黒もありました」とのことなので、両方揃えて旅行時の仕分けに色を分けて使うのもおすすめです。

オーロラカラーのミニショルダー

【ダイソー】「ミニショルダー（オーロラ）」\110（税込）

18cm × 13cmとスマートフォンもすっぽりと収まるクリアショルダー。上部の中央部分に穴が開いているので、シェル素材のキーホルダーなどをつけると夏らしくて可愛いかも。シンプルながら光の角度によって多彩にきらめく半透明のオーロラカラーのショルダーは、コーデに華やかさをプラスしてくれそう。

いつも持ち歩きたくなるコンパクトなオーロラポーチ

【ダイソー】「ループ付フラットポーチ（オーロラ）」\110（税込）

こちらも見ているだけでワクワクしそうなオーロラカラーのポーチ。同じく半透明で中身が見やすいのも推しポイント。14cm × 11cmとコンパクトな手のひらサイズで、マチもないためかさばらず、小さめバッグでもサッと入れて持ち歩けそうです。お薬やちょっとしたおやつを入れたり、小銭入れとしても役立ちそうです。

