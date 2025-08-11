吉本興業所属のピン芸人・ゲラゲラ星人（34）が11日までに、自身のSNSを通じて、結婚したことを発表した。



【写真】婚姻届に証人として署名する浜田 背中から伝わる真剣さ

自身のXで8日に「【ご報告】この度、2025年8月8日 #笑いの日 に地球で入籍致しました(笑)(笑)(笑)」とキャラ全開で結婚を報告。お相手について「地球の沖縄の宮古島で出会った、僕よりゲラで僕より宇宙人っぽい彼女」と明かし「これからも毎日ゲラゲラ笑える家庭を築きたいと思います(笑)(笑)(笑)」などと決意を示した。



続けての投稿では婚姻届の証人を「お世話になっているダウンタウン浜田さん、ライセンス井本さん、ななまがり初瀬さんに書いてもらいました！」と告白。婚姻届を手に撮影したダウンタウン・浜田雅功、ライセンス・井本貴史との3ショット写真などを公開した。ゲラゲラ星人は「芸能界最弱」と称されることもある「浜田軍団」のメンバー。浜田は軍団のトップとして、律義に証人を務めた形だ。



ゲラゲラ星人はNSC大阪32期で2010年にデビュー。「浜田軍団」のメンバーとして、MBSテレビ「ごぶごぶ」や読売テレビ系「浜ちゃんが！」などの番組に出演するなどしている。2021年6月から2024年2月まで「宮古島住みます芸人」として活動していた。ななまがり・初瀬悠太はかつてのルームシェア仲間で、ダンビラムーチョ・原田フニャオやキンボシ・有宗先生も同居していた。



（よろず～ニュース編集部）