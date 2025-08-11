¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤ÎÅê¼ê¤«Ëº¤ì¤¿¤Î¤«¡×ÊÆ¼±¼Ô¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇ¼ÔÀìÇ¤ÏÀ¤Ë°Û¸«¡ª¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÈà¤¬ÂÇ¤Ä¤«¤é¡×¤ÎÀ¼¤ËÈ¿È¯
ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÎà¤Þ¤ì¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«(C)Getty Images
¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î10Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë41¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤ÇÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤âÂÇÎ¨.481¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.926¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.282¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¦Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«2»î¹çÏ¢Â³¤Î41¹æ¥¢¡¼¥Á¤Î½Ö´Ö
¡¡²Æ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤ÇÀª¤¤¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÉô¤Î¼±¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤ò¤è¤ê³è¤«¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£MLB¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÅêµå¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤«¤éÂç¤¤¯À®ÀÓ¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÊÅê¼ê¤Î·ÑÂ³¤Ë¤è¤ë¡Ë²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÈà¤¬ÂÇ¤Ä¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤ËÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î16Æü¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¼ÂºÝ¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.576¡¢½ÐÎÝÎ¨.373¤È¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤¬Ìîµå³¦¤Ë°ìÂç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤é¤«¤é¤³¤½¡£¤æ¤¨¤Ë¡ÖÅê¼ê·ÑÂ³¡×¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤ÎÅêµåÊ¬ÀÏ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤À¼¤òÃÇ¤¸¤¿¡£
¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¡£Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¾ï¼±¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤¬Åê¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¡£Èà¤¬Ìîµå³¦¤ÇºÇ¤â¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢À¨¤¹¤®¤ÆÈà¤¬¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤¿Åê¼ê¤Ê¤Î¤«¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï°µ´¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·×8ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ï19¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¸æÎ¨2.37¡¢WHIP1.11¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.84¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÅê¼ê¤ò¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¼Ô¤ËÁªÇ¤¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡£
