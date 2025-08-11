¸¤¤¬¡Ø¿Í´ÖÉÔ¿®¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø3¤Ä¡¡°¦¸¤¤ò¶ì¤·¤á¤ëNG¹ÔÆ°¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤Îºî¤êÊý¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø
1.ÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È
¤·¤Ä¤±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¸¤¤¬°ì»þÅª¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ä¶²ÉÝ¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÉ±ÒÈ¿±þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸¤¤Ï¡Ö½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸¤¤Ï¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
2.Â¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È
³°½Ð¤Îµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç°Ê³°¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¿Í¤Ë´·¤ì¤º¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¶Êâ¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ä´Ä¶¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¡Ö¼Ò²ñ²½¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3.¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È
Æüº¢¤«¤é»ô¤¤¼ç¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¸¤¤â¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¼´ØÀè¤äÄí¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸¤¤Ï¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ»ô¤¤¤Ç¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¤ªÎ±¼éÈÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Îºî¤êÊý
°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È
¸¤¤Ï¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤Ç¡¢¥ëー¥ë¤äÃá½ø¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë»þ¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤òÀß¤±¡¢¾ï¤ËÆ±¤¸ÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ê¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Æ¡×¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¡Ö¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤·¤Ä¤±¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÌ¿¤ä°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°½ÐÃæ¤Î»ö¸Î¤äÂ¾¤Î¸¤¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¼ê¡×¡Ö¤¯¤ë¤ó¡×¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ý¤â¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ºÇÔ¤ä´Ö°ã¤¤¤òÅÜ¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ¤ä¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤Ä¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅÜ¤ë¡×¤³¤È¤È¡Ö¤·¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ä´Ö°ã¤¤¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ºÆ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ô¤¤¼ç¤¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤òÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤ò3¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È Â¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È ¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È
°ìÅÙ¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤é¿®Íê¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º»ô¤¤¼ç¤¬¸¤¤ò¿®¤¸¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢°¦¸¤¤È¤Î¶¯¤¤å«¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)