MIYAVI¡¡¡Ö100Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¸µ²Î¼ê¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×
¡¡À¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¡Ê43¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¸µ²Î¼ê¤Îmelody.¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ªÈè¤ì²ñ¤â·ó¤Í¤Æ100Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤Èmelody.¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Ãæ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡©¤¤¤Ä¤â¤Ï´ðËÜ¥Á¥Ó¥¹¥«¥¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤«¤é(¾Ð)ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡õ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥á¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡melody.¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢9Æü¤Ë°ñ¾ë¡¦¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLucky Fes¡×¤Î¡Öm-flo¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MIYAVI¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖCUTE¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¥á¥ë¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡ÖMIYAVI¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£