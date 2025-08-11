お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（32）が、10日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。過去にSNSでかみついた先輩芸人について語った。

「中田さん会いたいねんけどな」と切り出して「オリエンタルラジオ」中田敦彦の名前を出したせいや。「やっぱ先輩にウンコとか失礼なこと言ってしまったし」と反省の言葉を述べ、驚いた粗品に「やっぱお笑いで終わりたいしな」と心境を説明した。

せいやは過去に、中田が自身のYouTubeチャンネル内で、賞レースの大半において「ダウンタウン」松本人志が審査員を務めていることを批判し、その動画内で「粗品くんはどう思う？」と相方・粗品の名前を出したことで、Xを通じ「真っ直ぐ勝負してないウンコみたいなやつが相方の名前使うな中田」と怒りをあらわに。当時の同番組放送では、田中の人を巻き込んだ風刺表現に不満を感じていたと明かしていた。

「それこそ中田さんこそ何してんの？YouTube？」と中田の現在を気にかけつつ「中田さんからしたらびっくりしたやろな。俺もびっくりした…こんなに（自分が）熱なるねんなと思って」と回想。粗品も「ほとばしってたね。夏は気つけなアカンで」と注意を促していた。