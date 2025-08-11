「レジェンド感漂う」槙野智章、本田圭佑＆内田篤人とのスリーショットに「スゴ過ぎる」「イケメン」の声！
元サッカー日本代表の槙野智章さんは8月10日、自身のInstagramを更新。同じく元サッカー日本代表の本田圭佑さん＆内田篤人さんとのスリーショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「私の中で1番好きな世代」「大好きな3人」「最高」「スゴ過ぎる3ショット」「最強メンバー」「イケメン3人」「良い世代」「レジェンド感漂うトリオ」「変わらずかっこいい」との声が寄せられました。
「1番好きな世代」槙野さんは、「いい3人じゃろ？一緒にお仕事は面白いよね いつまでたっても、体型変わらないよね」とつづり、本田さんと内田さんとのスリーショットを公開しました。真ん中で座る本田さんを囲み、内田さんはほほ笑み、槙野さんは笑顔でピースサインをしています。変わらぬ関係性がうかがえる、貴重なスリーショットです。
「わあ〜ラブラブですね」槙野さんは5月11日の投稿で、「今日で38歳になりました」とつづり、妻で俳優の高梨臨さんとのツーショットを公開しました。コメント欄では、「槙野さんお誕生日おめでとうございます」「すてきなツーショット」「わあ〜ラブラブですね」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)