12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ò·Ð¤ÆÅìËÌÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢»³±¢²¤ÎÁ°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÌÎ¦ÉÕ¶á¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
11Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï·§ËÜ¸©¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¤ÏÂç±«¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤ÏËÌÎ¦¤äÅì³¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷11¹æ¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢12Æü¤«¤é13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀèÅç½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤ÏË½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÈÅÄ ¿®Íº¡Ë
