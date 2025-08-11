¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¸Í¶¿£µ²ó£²¼ºÅÀ¤âµß±ç¿Ø¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡Ö²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ»î¹ç²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£°¡½£²ÃæÆü¡Ê£±£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ï¡Ö£²¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¾¡Î¨¤Ï£µ³ä¤ËÌá¤ê¡¢Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ£µÆü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï£µ²ó¤Þ¤ÇÅê¤²£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Ë£±¡¢£²¡¢£´²ó¤È¤¤¤º¤ì¤âÌµ»à°ìÎÝ¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊ»»¦¤ÈÅðÎÝ»à¤Ç¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢µß±ç¿Ø¤âÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¢º£µ¨£±£°ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¼½øÈ×¡¢ÀèÆ¬¤¬½Ð¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¢¤È°ì²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡¼¸Í¶¿¤ÏÃæ£µÆü¤â¤¢¤êÁá¤á¤Î·ÑÅê¤À¤Ã¤¿¤«
¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ²½µåÁà¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¼¸Í¶¿¤³¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥Æ¤ÇÄ´»Ò¤òÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£Ìá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¼¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌµ¼ºÅÀ
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ»î¹ç²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×