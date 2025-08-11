◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第３日（１１日、千葉・なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津ほか）

女子硬式野球のクラブチーム日本一を決める大会の２、３回戦が行われ、３連覇がかかる巨人女子チームが九州ハニーズ（福岡）に３―４の逆転で敗れた。

雨のため１日順延し、球場も急きょ変更されて行われたこの日の試合。３回に巨人が中江映利加の適時打で１点を先制、その後追いつかれたものの６回に再びリードしたが、その裏に２死満塁のピンチを迎えると、代わった桑沢明里に捕逸、さらに２点適時打を浴びた。巨人も最終７回に１死満塁の好機から押し出しで１点差に迫ったが、内田梨絵瑠が併殺に倒れた。

宮本和知監督は、安定している清水美佑、桑沢、小野寺佳奈のリレーで打たれたのは仕方ないとしつつも、捕逸や併殺など、大事なところでの四球やミスが続いたことを指摘。「もう一度チームを立て直さないと」と、１０月の全日本選手権に向けて語った。

巨人はこの大会、初出場した２３年から連覇していた。ほかにも２０年大会優勝の西武ライオンズレディース（埼玉）が東近江バイオレッツ（滋賀）に敗れるなど、波乱があった。決勝は１６日に行われる。