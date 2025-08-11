ＳＴＵ４８が１１日、ヒューリックホール東京で全国ツアーの東京公演を開催し、メンバーの池田裕楽（ゆら）と演歌歌手・徳永ゆうきによるデュエット曲「あの頃のＢＧＭ」を初披露した。

フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜・後７時）のカラオケバトルに２人が度々出演していることをきっかけにコラボが実現。ツアー初日となった１０日の同所公演で１２枚目シングル「傷つくことが青春だ」のカップリングとして同曲が収録されることを発表していた。

この日、ステージで初歌唱した徳永は「緊張したんですけど、ファンの皆さんのパワーと一緒に歌うことができました」と安堵（あんど）の表情。池田も「最高に盛り上がっていただいて、良い初披露になったと思います」と声を弾ませた。

歌唱前のＭＣで徳永は「普段は着物ばっかり着て歌ってますから、ファンの方の層が全然違うわけですよ」と困惑した様子も。それでも、客席から「ゆうき！」コールが送られると「名前をあんな野太い声で呼ばれたのも初めての経験でしたし、１歩２歩下がってしまいました。圧がありました」と人生初のアイドルステージを堪能した。

曲について「２人のハーモニーもありますし、サビもノリの良い曲。聞いて歌って一緒に盛り上がって愛していただいたら」とアピール。池田も「２人で歌う機会が大人数のグループだとあまりない。いろんな方に聞いていただきたいですし、いろんなステージで歌えたら」と意欲を見せていた。