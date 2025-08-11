俳優の知念英和、今井竜太郎が１１日、都内で「仮面ライダーガヴ＆仮面ライダーゼッツ バトンタッチイベント」に出席した。

知念はテレビ朝日系で２０２４年９月から放送中の「仮面ライダーガヴ」でショウマ役を約１年にわたって好演中。現在公開中の映画もヒットしており「ありがたいことにたくさん反響いただきまして。１年間ガヴを見てくださった皆さんが、よりガヴを大好きになったと」と喜んだ。

一方の今井は、９月放送開始の「仮面ライダーゼッツ」で万津莫（よろず・ばく）役を演じることが決定。先日、制作発表を行い「すごい温かいメッセージをもらって、楽しみうれしい気持ち。早く届けたくてワクワクしています」と笑みを浮かべた。

今井は先輩ヒーローの知念に「１年間長いスケジュールの中で何を食べていけば、頑張れるか」と質問。知念は「一つ、マイルーチンがあって、ラムネを食べること。撮影中にここ大事なシーン、がんばらないといけないなという時に、ラムネを食べると、フラットな気持ちで現場には入れる」と自らの経験を元にアドバイス。「自分のマイルーチンとして、お気に入りのお菓子を決めておくといい」と続けると、今井は「僕も撮影前にラムネ食べている」と告白。知念本人だけでなく、演じたショウマも菓子好き。今井も「ショウマくんと同じくらいお菓子食べている」と共通点を明かしていた。