¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£±£³Æü¤«¤é£Ä£é£ó£î£å£ù¡Ü¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡ÙÇÛ¿®Ä¾Á°¡¡¥¨¥¤¥ê¥¢¥óÃÏµå½±Íè¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÄ¹½÷¡¦Å·æÆ°¦¡¢Ä¹ÃË¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¡¢»°½÷¡¦Æ£²¬Éñ°á¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤¬¡ÖÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡×¤È£µ¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿°Ò¿Í¡¢Å·²»¡¢Ëã°á¤Î¤ß¡££³¿Í¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¹°¡¢¡¢°¦¤¬¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¼ýÇ¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÂâ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂâÄ¹¤Î¹°¡¢¤Ï¡¢È¢¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿¿°Ò¿Í¡¢¾Ð´é¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë£Í£Ã¤Ë¡Ö´Å¤¤¤Í¡×¤È¶ì¸À¡£Ââ°÷¤Î°¦¤â¡¢Ëå¤¿¤Á¤ÎÉþÁõ¤ò¸«¤Æ¡Ö¸üÄì¤È¤«¥Ò¡¼¥ë¤È¤«¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤«¤¸¤ãÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ÂâÄ¹¤¬¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡×¤È¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÉã¤È¤Î±éµ»¥·¡¼¥ó¤ò½ª¤¨¤¿°¦¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÊÈ¢¤¬¡Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬É½¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢£³½÷¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö»ä¤âÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹°¡¢¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶¯¡×¤ÈÆüº¢¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Éñ°á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£°ìÊý¡¢¿¿°Ò¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀï¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹°¡¢¤Ï¡Ö¤¼¤Ò²ÈÂ²¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡£Ãì¤Ë¤Ê¤ë¿Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤É¤¦¼é¤êÈ´¤¯¤«¹Í¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉã¿ÆÌÜÀþ¤ÇÊ¬ÀÏ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£ÀäÂÐ¤³¤Î±Ç²è¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÎà¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌó£±Ê¬´Ö¡¢ÎÏ¶¯¤¤À¼¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£