パスポートを家に忘れた！彼女をイラつかせるとっさの対応９パターン
海外旅行に必要不可欠なパスポート。空港まで来て「家に置いてきた…」と気づくような緊急事態には、スマートな対処が求められるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性285名に聞いたアンケートを参考に「パスポートを家に忘れた！彼女をイラつかせるとっさの対応」をご紹介します。
【１】「とにかく出国させろ！」と空港職員につかみかかる
「迷惑行為で捕まっても文句言えないレベル。旅行どころかその場で別れるかも」（20代女性）というように、思い余って非常識な行動に出ると、取り返しのつかない事態に発展しかねません。カッとなりやすい人は努めて冷静になりましょう。
【２】「お前がちゃんと確認しないからだろ！」と彼女のせいにする
「知るか！って感じ。もし言われたら大ゲンカに発展すると思う」（10代女性）というように、彼女に八つ当たりすると、状況が改善しないばかりか、二人の関係もギクシャクしそうです。イライラして悪態をつくことのないよう、しっかり自制しましょう。
【３】「だから俺はダメなんだ…」と落ち込むばかりで何もしない
「『いじけてないで考えろ！』と喝を入れたくなる」（20代女性）というように、自分を責めるのは、あとにしたほうがよさそうです。とはいえ、反省の色がまるで見られないのもふてぶてしく映るので、危機を脱したら心からの謝罪を伝えたいものです。
【４】「パスポートなくてもどうにかなんじゃね？」と開き直る
「いいこと思いついた！みたいに言われたら、なんなの？バカなの？ってカチンとくる」（10代女性）というように、策が浮かばないからといって対処を放棄するのも、かなり問題がありそうです。場を和ませるためにヤケクソ発言をしたのだとしても、笑ってもらうのは難しいでしょう。
【５】「どうしよどうしよ？」とひたすらオロオロする
「結局、私が旅行会社に問い合わせたり…。あのときほど彼を情けなく思ったことはない！」（20代女性）というように、慌てふためくことしかできなかったら、失望されても仕方がないかもしれません。気が動転しやすい人は、とにかく気持ちを落ち着けましょう。
【６】「俺は別にいいから楽しんでおいで」と一人で行かせようとする
「『じゃ、行ってくるね！』なんてウキウキ出発できるわけないじゃん！」（10代女性）というように、せめて彼女だけでも…と気遣っても、反発されてしまう可能性があります。とはいえ、お金を無駄にしないために、選択肢のひとつとして提示するのはアリでしょう。
【７】「この旅行ってどうしても行きたい？」と中止を要請する
「もしかしてはじめから乗り気じゃなかった？と疑ってしまいそう」（20代女性）というように、旅行を取りやめようとすると、ヘンに誤解されてしまうかもしれません。中止の決断が頭をかすめても、すぐには口に出さないほうが安全でしょう。
【８】「とにかく急いで持ってきて！」と母親に電話して泣きつく
「『いいから持ってこい！』的な命令口調だったらかなり引く…」（20代女性）というように、必死になって家族に届けてもらおうとして、幻滅されるパターンです。お願いするとしても、「ほんとごめん！」と平謝りに頼んで謙虚さを示したいところです。
【９】「なんとかなりませんか！」と旅行会社の担当者に食い下がる
「なるわけがない。周りにいる全員に苦笑されるのがオチ」（20代女性）というように、トラブル対応は任せた！とばかりに係の人にすがると、呆れられてしまいそうです。「こういう場合は？」とあくまで冷静に対処法を尋ねれば、動揺を悟られずに済むでしょう。
万一の場合でも、落ち着いて対処することが大切のようです。とはいえ、そもそも忘れないのが一番。普段から忘れ物の多い人は、とくに注意しましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計285名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
