Àï»þÃæ¤Î¤´¤Ï¤óÂÎ¸³¡¡¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¹â¾¾»Ô¶ÌÁôÄ®
¡¡2025Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£Àï»þÃæ¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¹ÖºÂ¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀï»þÃæ¤ÎÀ¸³è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤¬³«¤¤¤¿ÂÎ¸³¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¹ç¤ï¤»¤Æ18¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÀáÊÆ¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤¤¤È¤ó¡×¤È¡¢¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤¤Ê¤³ÃÄ»Ò¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÌîºÚ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ø¤¿¤äÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÆ¦¤òÀÐ±±¤Ç¤Ò¤¤¤Æ¤¤Ê¤³¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî¤ëÂÎ¸³¤Î¸å¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Àï»þÃæ¤Ï¤À¤·¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤À¤·¤¢¤ê¡×¤È¡Ö¤À¤·¤Ê¤·¡×¤Î¤¹¤¤¤È¤ó¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¡Ê¾®³Ø5Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¤À¤·¡Ê¤¢¤ê¡Ë¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÎÊý¤¬ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¡¢ÀïÁè½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×