¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡È¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÉÁÐÊý¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¯¤À¤í¤¦¡×¥¢¥á¥ê¥«ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¸«²ò¡¡3¥«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤â³«ºÅ¤òÄ´À°
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤â¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï15Æü¤Ë¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â²Ã¤¨¤¿3¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤Ï¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤â¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬´°Á´¤ËËþÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁÐÊý¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥¹»á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3¥«¹ñ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£