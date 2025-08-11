◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 3-1 日本ハム(11日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクと日本ハムによる首位攻防3連戦。日本ハムが全敗となりました。

前回カードから続く3連敗中だった日本ハム。この日は2アウトから万波中正選手に先制弾が生まれ、幸先よく1点を先取します。万波選手は対するソフトバンクの先発・大関友久投手の4球目のストレートをとらえ、ライト方向へのラッキーゾーンへ打球を放ちました。

援護をもらった日本ハムの先発・孫易磊投手は、初回に2アウト1、3塁とピンチを招くも、好調・柳町達選手を打ち取り無失点。さらに2回には三者凡退と、ソフトバンク打線を翻弄(ほんろう)します。しかし3回、2アウト2塁の場面で近藤健介選手のタイムリーを浴び、同点に追いつかれました。

さらに4回には、連打などで1アウト満塁の好ピンチを招き降板。2番手・上原健太投手がマウンドにあがるも、牧原大成選手の勝ち越しタイムリーを浴びました。

その中でも、日本ハム打線は猛攻を継続。度々得点圏にランナーを送るも、決定打が出ません。

そんな中、7回には4番手・玉井大翔投手が1アウト1、2塁のピンチを招きます。ここで柳町選手をフライに打ち取るも、続く2アウトの場面で打席に迎えた代打・中村晃選手に痛恨のタイムリーを浴びました。

これで2点差とリードを広げられた日本ハム。その後も強力なソフトバンクのリリーフ陣を前に得点が奪えず、4連敗を喫しました。