【同居はツラいよ】家事は全部嫁！二世帯同居の意味＝義母の召使い【第4話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、同居する義母との間に起こった一件です。
夫の両親と二世帯同居をしているアリサさん。同居をするまではわからなかった義母のいい加減さに苦労しているのだそう。
義母「明日はコロッケが食べたいわ」
義母「腰が痛くてね〜、お風呂掃除お願いできる？」
義母「年のせいか調子が悪くて……夕飯作ってくれないかしら」
義母はとにかく“面倒なことは自分でしない”タイプ。言い訳をしては、アリサさんにすべて丸投げにするのだそう。食費の負担も後片付けや掃除、布団の用意などもすべてアリサさんがやる羽目に。まるで召使いじゃないですか。夫に訴えかけても聞く耳を持ってもらえずケンカになる始末。二世帯同居って、家族が助け合って生きていくものなんじゃないの？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
